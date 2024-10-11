Росія втрачає на фронті одного військового на 2,5 квадратні метри, - ОБСЄ

Російські війська продовжують використовувати на фронті тактику "гарматного м'яса". При цьому на кожних 2,5 квадратних метри окупанти втрачають одного військового.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталії Костенко.

"Російське військове керівництво значною мірою покладається на тактику "гарматного м'яса", демонструючи, що воно може досягати прогресу лише ціною, яку будь-яка інша країна вважала б неприйнятною. Підраховано, що кожні 2,5 квадратні метри російського просування в Україні коштують російським окупантам життя одного солдата", - сказала вона.

За її словами, ці цифри підтверджує спроби Росії захопити Вугледар.

"Російським військам вдалося встановити контроль над цим містом лише після сотень щоденних спроб прорвати українську оборону. Хоча російська пропаганда вже оголосила це стратегічною перемогою, реальність полягає в тому, що навіть з переважаючою кількістю живої сили, артилерії та авіації, російським військам знадобилося два роки, щоб взяти під контроль це місто, яке вони повністю зруйнували", - заявила Костенко.

Своєю чергою Сили оборони України "продовжують вести оборонні операції з метою захисту суверенної території нашої держави від російських загарбників та захисту цивільного населення від жахіть, до яких призводить російська окупація української території".

"За минулий тиждень на фронті відбулося понад 1000 бойових зіткнень, ситуація по всій лінії фронту залишається вкрай напруженою та динамічною. Українські військові продовжують виявляти та знищувати військові штаби російсько-окупаційних військ, шляхи логістики та зв'язку, склади з боєприпасами. Зокрема, минулого тижня ЗСУ успішно знищили командні пункти 35-ї та 27-ї мотострілецьких бригад, а також командний пункт 2-ї загальновійськової армії РФ", - повідомила заступниця очільника української місії при ОБСЄ.