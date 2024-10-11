Війська РФ просунулися в Курській та Харківській областях, а також на Донбасі: карти ISW

Російські війська продовжують наступати із метою захоплення українських територій. Зокрема, ворог просунувся в Курській області, на Куп'янському напрямку та в Донецькому регіоні, але й ЗСУ мають успіх.

Курська операція

Аналітики пишуть, що російські війська нещодавно просунулися на головному українському виступі у Курській області. Згідно з геолокаційними кадрами від 7 жовтня, росіяни мають незначне просування у східній частині Обухівки (південний схід від Коренево).

Тим часом Міноборони РФ заявило, що невказані російські сили ПДВ захопили хутір Покровський (південь від Коренево). Російський воєнкор заявив, що підрозділи 155-ї морської піхотної бригади РФ просунулися в Зелений Шлях (південний схід від Коренево), а кілька інших російських блогерів сказали, що війська РФ захопили Нову Сорочину (на північ від Суджі). Також воєнкор заявив, що росіяни просунулися в районі Черкаської Конопельки (південний схід від Суджі). Проте ISW не виявила візуальних доказів, які б підтверджували ці заяви.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська 9 та 10 жовтня продовжували наступальні операції в районі Вовчанська та Тихого, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Операція №2 - Луганська область

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 жовтня, показують, що росіяни нещодавно просунулися вздовж вулиці Лугової у північній частині Петропавлівки (на схід від Куп'янська) та на південний захід від Котлярівки (на південний схід від Куп'янська).

Джерела РФ стверджували, що росіяни просунулися на південний захід від Кислівки (на південний схід від Куп'янська) та до двох кілометрів на схід від населеного пункту Терни (на північний захід від Кремінної), але ISW не виявив підтвердження цих заяв.

Війська РФ 9 та 10 числа продовжили атаки:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки та у напрямку Кучерівки;

на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосиново, Колісниківки, Кругляківки, Лозової;

на захід від Сватового в районі Зеленого Гаю та Андріївки;

на південний схід від Сватового в районі Греківки, Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського та в напрямку Катеринівки;

на захід від Кремінної під Торецьком;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Операція №3 - Донецька область

Російські джерела значною мірою заперечували недавні заяви про російське просування у напрямку Сіверська на тлі наступальних операцій РФ, що продовжувалися в цьому районі 10 жовтня.

Російські воєнкори широко стверджували 9 і 10 жовтня, що війська РФ не захопили все Верхньокам'янське (на схід від Сіверська) і половину Серебрянки (на північ від Сіверська) або не просунулися на північ від Сіверська в районі Григорівки та Білогорівки.

Відомий, пов'язаний із Кремлем блогер стверджував, що у російських військ недостатньо покриття, щоб захопити Верхньокам'янське без взяття висот на півночі та півдні, і що кадри з прапором РФ на околиці Григорівки пов'язані з тим, що його скинув російський безпілотник, а не піхота.

ISW спостерігав геолокаційні кадри 7 і 8 жовтня, які вказують на те, що війська РФ, принаймні, тимчасово просунулися на схід від Григорівки та в західну частину Верхньокам'янського, хоча це не вказує на те, що росіяни зайняли міцні позиції в цьому районі.

Також повідомляється, що нещодавно противник трохи просунувся на північ від Часового Яру. Згідно з геолокаційними кадрами від 9 жовтня, росіяни незначно просунулися на південний захід від Григорівки.

9 та 10 числа ворог продовжив наземні атаки:

у мікрорайоні Канал у Часовому Яру;

на північ від Часового Яру в районі Миньківки та Оріхово-Васил'ївки;

на південь від Часового Яру в районі Білої Гори, Олександро-Шультіно та Ступочки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 та 10 жовтня, показують, що ЗСУ нещодавно просунулися на північ від Нелипівки (на південь від Торецька) та відбили будівлю у центрі Торецька.

У ті ж дні, 9 та 10 числа, війська РФ продовжили наземні атаки:

на північ від Торецька в районі Дилівки;

на схід від Торецька у районі Дружби;

на південь від Торецька в районі Нелипівки та у напрямку Щербинівки;

на південний захід від Торецька в районі Леонідівки.

Згідно з геолокаційними кадрами від 9 жовтня, російські загарбники просунулися на схід від Селідово (південний схід від Покровська) і вздовж залізничної лінії на південь від Селідово.

ISW скоригував свою оцінку контролю місцевості російськими наступами над незаселеними полями на схід та південний схід від Желаного Першого з огляду на те, що попередня карта контролю місцевості ISW зображала дуже глибокий та вузький виступ, який українські сили, ймовірно, не контролювали протягом тривалого часу.

ISW пише, що не спостерігав геолокаційних свідчень російських сил, що діють на полях, але інші відомі контури геометрії поля бою переконливо вказують на те, що російські сили, ймовірно, зайняли ці поля. Російські сили, безумовно, не захопили ці поля за останні 24 години, хоча Інститут вивчення війни вніс відповідне коригування до мап лише 10 жовтня. У висновку сказано, що ISW продовжить вивчати ситуацію та уточнювати оцінку контролю місцевості по мірі надходження нових даних.

Далі аналітик пишуть, що війська РФ, ймовірно, прагнуть розширити південний фланг Покровського виступу, щоб згладити передній край зони бойових дій і створити вигіднішу лінію фронту, яка з'єднає лінію фронту на захід від Донецька ближче до російської лінії фронту на південь від Покровська. Зокрема, російські сили можуть усунути тактичні та оперативні виступи, які можуть стати вразливими для майбутніх українських контратак, згладивши геометрію поля для російської лінії фронту у цій галузі. Згладжування лінії фронту також надає росіянам ширшу область, з якої вони можуть проводити посилені атаки на Покровськ після забезпечення території на південний захід від Покровська.

10 жовтня ворог продовжив наступальні операції на захід від Донецька, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

9 та 10 числа росіяни продовжили наступати на захід від Донецька в районі Гострого, Георгіївки та Курахівки.

Геолокаційні кадри від 10 жовтня вказують на те, що росіяни нещодавно просунулися на північний схід від Водяного (на південний захід від Донецька та на північний схід від Вугледару).

Противник 9 та 10 числа продовжив наземні атаки на південний захід від Донецька в районі Катеринівки, Костянтинівки, Антонівки, Богоявленки, Вугледара та Максимільянівки.

10 жовтня ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бої в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

"Південна вісь"

Війська РФ 10 числа продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, у тому числі біля населеного пункту Роботино та в районі Малої Токмачки, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

На Херсонському напрямку ворог теж продовжував наступати 9 та 10 жовтня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.