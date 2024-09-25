Росія встановила на "Шахеди" Starlink: Defense Express назвало мету модернізації

Видання стверджує, що один з дронів, який росіяни сьогодні вночі запустили по Україні, був оснащений Stralink. Його збили українські захисники.

Журналісти показали відповідні фото, на яких можна побачити супутникову антену. На ній залишився серійний номер, що допоможе відстежити, як термінал потрапив до Росії.

Фото: уламки Starlink, який було встановлено на "Шахед" (defence-ua.com)

Як стверджує Defense Express, росіяни отримали широкий і потужний канал зворотного зв'язку з дроном, можливість передачі інформації з нього, а також зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Таким чином, "Шахед" перетворився на розвідувальний засіб.

Зокрема, ворог зможе передавати інформацію про позиції української протиповітряної оборони. При цьому якщо дрон також обладнають камерами, безпілотник зможе бити навіть по рухомим цілям.

Видання також пояснило, що росіяни вирішили розмістити Starlink саме на "Шахедах", оскільки дрон може літати на відстані близько 2000 кілометрів, а також має досить багато місця всередині фюзеляжу.

Реакція ЦПД

Керівник ЦПД Коваленко зазначив, що така інформація про "Шахеди" доводить, що росіяни використовують їх як розвідувальні дрони на далекі дистанції.

"Як ударні теж, але поодинокі зальоти "Шахедів", постійні намотування кіл здійснюються з розвідувальною метою", - уточнив він.