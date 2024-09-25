Россия установила на "Шахеды" Starlink: Defense Express назвало цель модернизации

Издание утверждает, что один из дронов, который россияне сегодня ночью запустили по Украине, был оснащен Stralink. Его сбили украинские защитники.

Журналисты показали соответствующие фото, на которых можно заметить спутниковую антенну. На ней остался серийный номер, что поможет отследить, как терминал попал в Россию.

Фото: обломки Starlink, который был установлен на "Шахеде" (defence-ua.com)

Как утверждает Defense Express, россияне получили широкий и мощный канал обратной связи с дроном, возможность передачи информации с него, а также смену полетной задачи на любом расстоянии. Таким образом, "Шахед" превратился в средство разведки.

В частности, враг сможет передавать информацию о позициях украинской противовоздушной обороны. При этом в случае, если дрон также оборудуют камерами, беспилотник сможет бить даже по подвижным целям.

Издание также объяснило, что россияне решили разместить Starlink именно на "Шахедах", поскольку дрон может летать на расстояния около 2000 километров, а также у него есть достаточно много места внутри фюзеляжа.

Реакция ЦПД

Руководитель ЦПД Коваленко отметил, что такая информация о "Шахедах" доказывает, что россияне используют их в качестве разведывательных дронов на дальние дистанции.

"Как ударные тоже, но одиночные залеты "Шахедов", постоянные намотки кругов, осуществляются с разведывательной целью", - уточнил он.