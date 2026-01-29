Росія встановила новий "дедлайн" для захоплення Донбасу

За його словами, плани окупантів не змінилися - росіяни хочуть захопити весь Донбас. Плани були незмінними протягом 2025 року, а зараз РФ встановила новий "дедлайн" - окупаційні війська повинні вийти на адмінкордони Донбасу до кінця березня, або початку квітня.

“Мільйон раз переносилися (дедлайни РФ, - ред.). Я особисто не бачу спроможностей у Росії виконати цю задачу в термін”, - зазначив Паліса.

В Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях окупанти планують створити так звані "буферні зони". На стратегічному рівні росіяни хотіли б спробувати наступати на Одесу та Миколаїв, але є неприємний для них нюанс.

"Об’єктивно, оцінюючи власні спроможності, топ російського генералітету поки не дивиться в тому напрямку”, - пояснив Паліса.

Наразі для окупантів першочергове завдання - окупація Донбасу та створення умов для оперативного успіху на Запорізькому напрямку. Росіяни намагаються швидко досягти стратегічного успіху та в процесі отримати ще й оперативний.

"Станом на зараз оперативний успіх змогли реалізувати тільки українці. На початку війни, напевно, тимчасово окупована частина Запорізької області, напевно, можна врахувати, але спишемо на ефект раптовості", - резюмував Паліса.