Головна » Новини » Війна в Україні

Росія встановила новий "дедлайн" для захоплення Донбасу

Україна, Четвер 29 січня 2026 22:24
UA EN RU
Росія встановила новий "дедлайн" для захоплення Донбасу Фото: заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти не залишили планів окупувати Донбас. У них новий "дедлайн" - вийти на адміністративні кордони Донецької області до квітня 2026 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказав заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, якого цитує lb.ua.

За його словами, плани окупантів не змінилися - росіяни хочуть захопити весь Донбас. Плани були незмінними протягом 2025 року, а зараз РФ встановила новий "дедлайн" - окупаційні війська повинні вийти на адмінкордони Донбасу до кінця березня, або початку квітня.

“Мільйон раз переносилися (дедлайни РФ, - ред.). Я особисто не бачу спроможностей у Росії виконати цю задачу в термін”, - зазначив Паліса.

В Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях окупанти планують створити так звані "буферні зони". На стратегічному рівні росіяни хотіли б спробувати наступати на Одесу та Миколаїв, але є неприємний для них нюанс.

"Об’єктивно, оцінюючи власні спроможності, топ російського генералітету поки не дивиться в тому напрямку”, - пояснив Паліса.

Наразі для окупантів першочергове завдання - окупація Донбасу та створення умов для оперативного успіху на Запорізькому напрямку. Росіяни намагаються швидко досягти стратегічного успіху та в процесі отримати ще й оперативний.

"Станом на зараз оперативний успіх змогли реалізувати тільки українці. На початку війни, напевно, тимчасово окупована частина Запорізької області, напевно, можна врахувати, але спишемо на ефект раптовості", - резюмував Паліса.

Нагадаємо, що за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, навіть можливе виведення українських військ із Донбасу не зупинить російську агресію. У росіян значно більші зазіхання на українську територію та Україну загалом.

Наразі будь-які публічні заяви Кремля про нібито готовність до миру через територіальні поступки є лише прикриттям для ширших геополітичних амбіцій російського режиму.

