Россия установила новый "дедлайн" для захвата Донбасса

Украина, Четверг 29 января 2026 22:24
Россия установила новый "дедлайн" для захвата Донбасса Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты не оставили планов оккупировать Донбасс. У них новый "дедлайн" - выйти на административные границы Донецкой области до апреля 2026 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, которого цитирует lb.ua.

По его словам, планы оккупантов не изменились - россияне хотят захватить весь Донбасс. Планы были неизменными в течение 2025 года, а сейчас РФ установила новый "дедлайн" - оккупационные войска должны выйти на админграницы Донбасса до конца марта, или начала апреля.

"Миллион раз переносились (дедлайны РФ, - ред.). Я лично не вижу возможностей у России выполнить эту задачу в срок", - отметил Палиса.

В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях оккупанты планируют создать так называемые "буферные зоны". На стратегическом уровне россияне хотели бы попробовать наступать на Одессу и Николаев, но есть неприятный для них нюанс.

"Объективно, оценивая собственные возможности, топ российского генералитета пока не смотрит в том направлении", - пояснил Палиса.

Сейчас для оккупантов первоочередная задача - оккупация Донбасса и создание условий для оперативного успеха на Запорожском направлении. Россияне пытаются быстро достичь стратегического успеха и в процессе получить еще и оперативный.

"По состоянию на сейчас оперативный успех смогли реализовать только украинцы. В начале войны, наверное, временно оккупированная часть Запорожской области, наверное, можно учесть, но спишем на эффект внезапности", - резюмировал Палиса.

Напомним, что по данным аналитиков американского Института изучения войны, даже возможный вывод украинских войск с Донбасса не остановит российскую агрессию. У россиян значительно большие посягательства на украинскую территорию и Украину в целом.

Сейчас любые публичные заявления Кремля о якобы готовности к миру через территориальные уступки являются лишь прикрытием для более широких геополитических амбиций российского режима.

