Росія вранці завдала повторного удару по Київщині, пошкоджено склад "Агромата"

Удар по складах на Київщині

Нагадаємо, ввечері 28 серпня через російську атаку у Бучанському районі на Київщині зайнялася пожежа у складських приміщеннях. Пожежа супроводжувалася вибухами та подальшою детонацією. Відомо про 27 загиблих та понад 40 постраждалих.

Через масштабну пожежу тимчасово перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" з 15-го по 32-й кілометр.

На ворожий удар вже відреагував прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Він заявив, що нещодавня трагедія у Вишневому не стала уроком, натякнувши таким чином, що росіяни могли атакувати військовий склад у селі Міла.

Прокуратура почала розслідування у Бучанському районі, де після удару РФ на території підприємства виникла детонація. Зокрема, буде перевірено законність розміщення вибухонебезпечних предметів.