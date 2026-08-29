Россия утром нанесла повторный удар по Киевщине, поврежден склад "Агромата"

Удар по складам в Киевской области

Напомним, вечером 28 августа из-за российской атаки в Бучанском районе на Киевщине загорелся пожар в складских помещениях. Пожар сопровождался взрывами и последующей детонацией. Известно о 27 погибших и более 40 пострадавших.

Из-за масштабного пожара временно перекрыли движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" с 15-го по 32-й километр.

На вражеский удар уже отреагировал премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он заявил, что недавняя трагедия в Вишневом не стала уроком, намекнув таким образом, что россияне могли атаковать военный состав в селе Мила.

Прокуратура приступила к расследованию в Бучанском районе, где после удара РФ на территории предприятия возникла детонация. В частности, будет проверена законность размещения взрывоопасных предметов.