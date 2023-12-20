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Росія вперше за три тижні вивела у Чорне море ракетоносій з "Калібрами"

Середа 20 грудня 2023 14:15
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Росія вперше за три тижні вивела у Чорне море ракетоносій з "Калібрами" Фото: Росія вперше за три тижні вивела у Чорне море ракетоносій з "Калібрами" (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи вперше за три тижні вивели у Чорне море підводний ракетоносій, спорядження якого до 4 ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу оперативного командування "Південь".

Всього на бойовому чергуванні у ворога перебуває:

  • 5 кораблів у Чорному морі;
  • 1 в Азовському морі.

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Домінування росіян у Чорному морі вдалось зменшити після звільнення острова Зміїний. Зокрема після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати. Наприклад, лише нещодавно росіяни випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П по судну, яке заходило до порту Одеської області.

Як розповідала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, російський флот наразі не такий активний у Чорному та Азовському морях, як торік. Ймовірно, ворог очікує морозів.

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