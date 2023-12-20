Россия впервые за три недели вывела в Черное море ракетоноситель с "Калибрами"

Российские террористы впервые за три недели вывели в Черное море подводный ракетоноситель, снаряжение которого до 4 ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Юг".

Всего на боевом дежурстве у врага находится:

5 кораблей в Черном море;

1 в Азовском море.

Российская блокада моря

Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.

Доминирование россиян в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. В частности после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать. Например, только недавно россияне выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П по судну, которое заходило в порт Одесской области.

Как рассказывала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российский флот сейчас не так активен в Черном и Азовском морях, как в прошлом году. Вероятно, враг ожидает морозов.