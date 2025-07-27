Росія вперше скасувала парад до дня ВМФ: Путін видав дивне пояснення

Скорочення та скасування параду

Зазначимо, нещодавно в Росії раптово скасували головний військово-морський парад країни, який зазвичай проводиться у Санкт-Петербурзі 27 липня. Парад, запланований на "день ВМФ", російське "національне свято", цього року проводити відмовилися.

Британська розвідка у доповіді за 27 липня 2025 року зазначила, що це перший випадок, коли морський парад на "день ВМФ" взагалі скасовано. Головне "свято" для свого військово-морського флоту росіяни вперше ввели у 2017 році. З цього моменту "день ВМФ" у Санкт-Петербурзі став фактично головним військово-морським парадом країни.

У 2024 році на тлі сильних втрат російського флоту у війні в Україні та побоювань за безпеку парад значно скоротили. Але 2025 рік став першим випадком, коли традиційний захід взагалі було скасовано.

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