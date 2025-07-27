UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росія вперше скасувала парад до дня ВМФ: Путін видав дивне пояснення

Фото: російський флот в базі ВМФ РФ Кронштадт поблизу Санкт-Петербурга (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін дав дивне пояснення тому, що у Петербурзі було скасовано головний військово-морський парад країни. Він заявив, що російський "день ВМФ" краще відзначати "у бойових умовах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

Зокрема Путін заявив, що святкування "дня ВМФ" є правильним у "бойовій та робочій обстановці".

"Гарне свято, але, мені здається, ви погодитеся зі мною в тому, що в сучасних умовах - це правильно, що відзначаємо це свято у бойовій та робочій обстановці, все на місцях, і флот демонструє свої бойові можливості та якості", - заявив він.

При цьому Путін ще раз привітав російських окупантів зі складу морських сил з їхнім "святом" та заявив, що "свято красиве, дуже потрібне, важливе для країни".

 

Скорочення та скасування параду

Зазначимо, нещодавно в Росії раптово скасували головний військово-морський парад країни, який зазвичай проводиться у Санкт-Петербурзі 27 липня. Парад, запланований на "день ВМФ", російське "національне свято", цього року проводити відмовилися.

Британська розвідка у доповіді за 27 липня 2025 року зазначила, що це перший випадок, коли морський парад на "день ВМФ" взагалі скасовано. Головне "свято" для свого військово-морського флоту росіяни вперше ввели у 2017 році. З цього моменту "день ВМФ" у Санкт-Петербурзі став фактично головним військово-морським парадом країни.

У 2024 році на тлі сильних втрат російського флоту у війні в Україні та побоювань за безпеку парад значно скоротили. Але 2025 рік став першим випадком, коли традиційний захід взагалі було скасовано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні