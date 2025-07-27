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Россия впервые отменила парад ко дню ВМФ: Путин выдал странное объяснение

Фото: российский флот в базе ВМФ РФ Кронштадт близ Санкт-Петербурга (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин дал странное объяснение тому, что в Петербурге был отменен главный военно-морской парад страны. Он заявил, что российский "день ВМФ" лучше отмечать "в боевых условиях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС.

В частности Путин заявил, что празднование "дня ВМФ" является правильным в "боевой и рабочей обстановке".

"Хороший праздник, но, мне кажется, вы согласитесь со мной в том, что в современных условиях - это правильно, что отмечаем этот праздник в боевой и рабочей обстановке, все на местах, и флот демонстрирует свои боевые возможности и качества", - заявил он.

При этом Путин еще раз поздравил российских оккупантов из состава морских сил с их "праздником" и заявил, что "праздник красивый, очень нужный, важный для страны".

 

 

Сокращение и отмена парада

Отметим, недавно в России внезапно отменили главный военно-морской парад страны, который обычно проводится в Санкт-Петербурге 27 июля. Парад, запланированный на "день ВМФ", российский "национальный праздник", в этом году проводить отказались.

Британская разведка в докладе за 27 июля 2025 года отметила, что это первый случай, когда морской парад на "день ВМФ" вообще отменен. Главный "праздник" для своего военно-морского флота россияне впервые ввели в 2017 году. С этого момента "день ВМФ" в Санкт-Петербурге стал фактически главным военно-морским парадом страны.

В 2024 году на фоне сильных потерь российского флота в войне в Украине и опасений за безопасность парад значительно сократили. Но 2025 год стал первым случаем, когда традиционное мероприятие вообще было отменено.

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