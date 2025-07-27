Россия впервые отменила парад ко дню ВМФ: Путин выдал странное объяснение

Сокращение и отмена парада

Отметим, недавно в России внезапно отменили главный военно-морской парад страны, который обычно проводится в Санкт-Петербурге 27 июля. Парад, запланированный на "день ВМФ", российский "национальный праздник", в этом году проводить отказались.

Британская разведка в докладе за 27 июля 2025 года отметила, что это первый случай, когда морской парад на "день ВМФ" вообще отменен. Главный "праздник" для своего военно-морского флота россияне впервые ввели в 2017 году. С этого момента "день ВМФ" в Санкт-Петербурге стал фактически главным военно-морским парадом страны.

В 2024 году на фоне сильных потерь российского флота в войне в Украине и опасений за безопасность парад значительно сократили. Но 2025 год стал первым случаем, когда традиционное мероприятие вообще было отменено.

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