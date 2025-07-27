Росія вперше скасувала парад до дня ВМФ: Путін видав дивне пояснення

Російський диктатор Володимир Путін дав дивне пояснення тому, що у Петербурзі було скасовано головний військово-морський парад країни. Він заявив, що російський "день ВМФ" краще відзначати "у бойових умовах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

Зокрема Путін заявив, що святкування "дня ВМФ" є правильним у "бойовій та робочій обстановці". "Гарне свято, але, мені здається, ви погодитеся зі мною в тому, що в сучасних умовах - це правильно, що відзначаємо це свято у бойовій та робочій обстановці, все на місцях, і флот демонструє свої бойові можливості та якості", - заявив він. При цьому Путін ще раз привітав російських окупантів зі складу морських сил з їхнім "святом" та заявив, що "свято красиве, дуже потрібне, важливе для країни".