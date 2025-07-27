Россия впервые отменила парад ко дню ВМФ: Путин выдал странное объяснение

Российский диктатор Владимир Путин дал странное объяснение тому, что в Петербурге был отменен главный военно-морской парад страны. Он заявил, что российский "день ВМФ" лучше отмечать "в боевых условиях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС.

В частности Путин заявил, что празднование "дня ВМФ" является правильным в "боевой и рабочей обстановке". "Хороший праздник, но, мне кажется, вы согласитесь со мной в том, что в современных условиях - это правильно, что отмечаем этот праздник в боевой и рабочей обстановке, все на местах, и флот демонстрирует свои боевые возможности и качества", - заявил он. При этом Путин еще раз поздравил российских оккупантов из состава морских сил с их "праздником" и заявил, что "праздник красивый, очень нужный, важный для страны".