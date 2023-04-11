Росія вперше почала експортувати бензин та дизпаливо до Ірану залізницею, - Reuters

Росія та Іран, які перебувають під західними санкціями, налагоджують тісніші зв'язки, щоб підтримати свою економіку.

"Восени минулого року віце-прем'єр Росії Олександр Новак оголосив про початок свопових поставок нафтопродуктів з Іраном, проте реальні поставки розпочалися лише цього року", - йдеться у матеріалі.

Reuters пише, що у лютому та березні Росія поставила до Ірану до 30 тисяч тонн бензину та дизельного палива. Усі обсяги поставлялися залізницею із Росії через Казахстан та Туркменістан. Деякі партії бензину були відправлені з Ірану до сусідніх держав на вантажівках, зокрема до Іраку.

Зазначається, що російські нафтові компанії зараз зацікавлені в експорті дизельного палива та бензину до Ірану залізницею, оскільки експорт морем не є для них вигідним. Вони стикаються з високими фрахтовими ставками та лімітом цін, встановленим країнами G7.

Видання повідомляє, що постачання російського палива до Ірану цього року збільшиться. Проте вже зараз видно кілька проблем із логістикою через перевантаженість залізниць.