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Росія вперше почала експортувати бензин та дизпаливо до Ірану залізницею, - Reuters

Фото: Росія вперше почала експортувати бензин та дизпаливо до Ірану залізницею (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Цього року Росія вперше розпочала експорт палива до Ірану залізницею після того, як традиційні покупці відмовилися від торгівлі з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія та Іран, які перебувають під західними санкціями, налагоджують тісніші зв'язки, щоб підтримати свою економіку.

"Восени минулого року віце-прем'єр Росії Олександр Новак оголосив про початок свопових поставок нафтопродуктів з Іраном, проте реальні поставки розпочалися лише цього року", - йдеться у матеріалі.

Reuters пише, що у лютому та березні Росія поставила до Ірану до 30 тисяч тонн бензину та дизельного палива. Усі обсяги поставлялися залізницею із Росії через Казахстан та Туркменістан. Деякі партії бензину були відправлені з Ірану до сусідніх держав на вантажівках, зокрема до Іраку.

Зазначається, що російські нафтові компанії зараз зацікавлені в експорті дизельного палива та бензину до Ірану залізницею, оскільки експорт морем не є для них вигідним. Вони стикаються з високими фрахтовими ставками та лімітом цін, встановленим країнами G7.

Видання повідомляє, що постачання російського палива до Ірану цього року збільшиться. Проте вже зараз видно кілька проблем із логістикою через перевантаженість залізниць.

Нагадаємо, що найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" вперше відправила літак Airbus A330-300 на ремонт до Ірану. Усе через запроваджені проти Росії санкції.

Росія допомагає Ірану отримати передові можливості цифрового спостереження, оскільки Тегеран прагне глибшої співпраці в галузі кібервійськ.

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