Россия впервые начала экспортировать бензин и дизтопливо в Иран по железной дороге, - Reuters

Россия и Иран, находящиеся под западными санкциями, налаживают более тесные связи, чтобы поддержать свою экономику.

"Осенью прошлого года вице-премьер России Александр Новак объявил о начале своповых поставок нефтепродуктов с Ираном, однако реальные поставки начались только в текущем году", - говорится в материале.

Reuters пишет, что в феврале и марте Россия поставила в Иран до 30 тысяч тонн бензина и дизельного топлива. Все объемы поставлялись по железной дороге из России через Казахстан и Туркменистан. Некоторые партии бензина были отправлены из Ирана в соседние государства на грузовиках, в том числе в Ирак.

Отмечается, что российские нефтяные компании сейчас заинтересованы в экспорте дизельного топлива и бензина в Иран по железной дороге, поскольку экспорт по морю не является для них выгодным. Они сталкиваются с высокими фрахтовыми ставками и лимитом цен, установленным странами G7.

Издание сообщает, что поставки российского топлива в Иран в этом году увеличатся. Однако уже сейчас видно несколько проблем с логистикой из-за перегруженности железных дорог.