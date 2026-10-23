Лубінець назвав обмін "історичним": вдалось повернути найбільше засуджених

Відбувся третій етап великого обміну військовополоненими, 270 воїнів Сил оборони вже на рідній землі. Цю подію можна назвати історичною за кількістю незаконно засуджених Росією оборонців України, які повернулися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Історичний обмін

За словами Лубінця, це історичний обмін: вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових. Це 86 українців, які отримали вироки російського суду, і один оборонець, щодо якого здійснювалося кримінальне переслідування.

"Загалом додому повертаються військові ЗСУ, у тому числі ТрО, НГУ, ДПСУ. Також уперше за довгий час вдалося повернути велику кількість азовців. Удома також і один військовослужбовець “Айдару”, - уточнив Лубінець

Він додав, що повертається в Україну п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.

"Двоє повернутих оборонців потрапили у полон ще у 2018 та 2020 роках. Тобто вони пробули у полоні 8 та 6 років!" - каже Лубінець.

Деталі обміну

Україна 23 жовтня повернула тяжкохворих та тяжкопоранених військових. Усі повернуті були підтверджені в полоні через МКЧХ та з інших джерел, каже Омбудсмен.

"Наймолодшому звільненому - 24 роки, найстаршому 63 роки. Один із повернутих має день народження завтра - він відсвяткує його на рідній землі. Оборонцю виповниться 60 років!" - зазначив Лубінець.