Кількість ракет в Росії знизилась до максимально критичного рівня, - Данілов
Україна відстежує кількість ракет, які знаходяться на території Росії. Їх кількість впала до максимально критичного рівня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Укрінформу".
"Ми відслідковуємо кількість ракет, які є на території російської федерації. Вона дійсно знизилась до максимально критичного рівня. Але це не значить, що загрози немає. Будь-яке влучання ракети, внаслідок якого загинули наші громадяни, зруйновано інфраструктуру, - це трагедія", - розповів Данілов.
Водночас секретар РНБО додав, що країна-окупант наразі не має можливості наростити ракетні ресурси до того рівня, якого б вона хотіла.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними оперативного командування "Південь", у Чорному морі станом на сьогодні, 6 квітня, перебуває 4 російських носіїв "Калібрів".
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