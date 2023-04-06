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Кількість ракет в Росії знизилась до максимально критичного рівня, - Данілов

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Четвер 06 квітня 2023 17:15
Кількість ракет в Росії знизилась до максимально критичного рівня, - Данілов Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна відстежує кількість ракет, які знаходяться на території Росії. Їх кількість впала до максимально критичного рівня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми відслідковуємо кількість ракет, які є на території російської федерації. Вона дійсно знизилась до максимально критичного рівня. Але це не значить, що загрози немає. Будь-яке влучання ракети, внаслідок якого загинули наші громадяни, зруйновано інфраструктуру, - це трагедія", - розповів Данілов.

Водночас секретар РНБО додав, що країна-окупант наразі не має можливості наростити ракетні ресурси до того рівня, якого б вона хотіла.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними оперативного командування "Південь", у Чорному морі станом на сьогодні, 6 квітня, перебуває 4 російських носіїв "Калібрів".

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