Росія вночі запустила по Україні майже 100 дронів: скільки збила ППО

У ніч на 21 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 97 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 75 ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 20 грудня до ранку 21 грудня росіяни атакували 97 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим. Близько 60 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 75 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.
Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попереджають Повітряні сили.
Нагадаємо, російська армія у ніч на неділю, 21 грудня, завдала удару по Рівненській області. Там пошкоджено цивільний об’єкт.
Вчора, 20 грудня, російські окупанти завдали авіаудару по Баштанському району Миколаєва, ймовірно керованими авіабомбами. Поранено чоловіка, зруйновані склади.
Окрім того, росіяни завдали удару по порту "Південний" в Одесі. Є влучання в резервуари.