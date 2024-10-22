UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Росія вночі запустила по Україні десятки дронів: скільки збила ППО

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 22 жовтня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед" та іншими дронами невстановленого типу. У повітряному просторі України було виявлено 60 ворожих безпілотників, які запустили з території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

Захист від цієї атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

В результаті успішної роботи українських підрозділів було збито 42 ворожі безпілотники в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.

Найбільше безпілотників було збито в Сумській області, проте, на жаль, є жертви серед мирного населення. 

Крім того, 10 російських безпілотників локаційно втрачено - один полетів у Білорусь, ще три повернулися на територію Росії. Один безпілотник залишається в повітряному просторі України.

Обстріл Сум 22 жовтня

У ніч на 22 жовтня російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони.

Під час масованої повітряної тривоги в Сумах прогриміли потужні вибухи. Ворожі снаряди влучили в житлові квартали міста, спричинивши руйнування. Внаслідок атаки загинули три людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОВСУПовітряні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні