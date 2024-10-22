Россия ночью запустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО

Защиту от этой атаки обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате успешной работы украинских подразделений было сбито 42 вражеских беспилотника в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.

Больше всего беспилотников было сбито в Сумской области, однако, к сожалению, есть жертвы среди мирного населения.

Кроме того, 10 российских беспилотников локально потеряно - один улетел в Беларусь, еще три вернулись на территорию России. Один беспилотник остается в воздушном пространстве Украины.