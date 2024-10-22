Россия ночью запустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО

В ночь на 22 октября россияне атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед" и другими дронами неустановленного типа. В воздушном пространстве Украины было обнаружено 60 вражеских беспилотников, которые запустили с территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.
Защиту от этой атаки обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате успешной работы украинских подразделений было сбито 42 вражеских беспилотника в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.
Больше всего беспилотников было сбито в Сумской области, однако, к сожалению, есть жертвы среди мирного населения.
Кроме того, 10 российских беспилотников локально потеряно - один улетел в Беларусь, еще три вернулись на территорию России. Один беспилотник остается в воздушном пространстве Украины.
В ночь на 22 октября российские оккупанты совершили очередную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и ударные дроны.
В ходе массированной воздушной тревоги в Сумах прогремели мощные взрывы. Вражеские снаряды попали в жилые кварталы города, повлекшие разрушение. В результате атаки погибли три человека.
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