Росія вночі запустила по Україні 28 ракет, частину збили наші військові

Так, близько 4:00 росіяни завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування.

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

4 крилаті ракети Х-22 - з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);

4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала ППО: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.

В результаті протиповітряного бою українські військові знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

До того ж, було зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нічний обстріл України

Через нічну російську ракетну атаку у низці міст пролунали вибухи.

У Львові зафіксоване влучання у житлові будинки та територію дитячого садка.

У Луцьку є влучання по одному з промислових підприємств, внаслідок чого загинули три людини.

У Дніпрі також є "приліт" по промисловому підприємству, внаслідок чого поранення отримали дві людини.

Більше про нічну ракетну атаку читайте у матеріалі.

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