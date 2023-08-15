Росія вночі запустила по Україні 28 ракет, частину збили наші військові

Російські окупанти вночі запустили по Україні 28 крилатих ракет. При цьому наших захисникам вдалося збити 16 цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Так, близько 4:00 росіяни завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування.
Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:
По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала ППО: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.
В результаті протиповітряного бою українські військові знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".
До того ж, було зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Через нічну російську ракетну атаку у низці міст пролунали вибухи.
Більше про нічну ракетну атаку читайте у матеріалі.
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