Россия ночью запустила по Украине 28 ракет, часть сбили наши военные

Российские оккупанты ночью запустили по Украине 28 крылатых ракет. При этом нашим защитникам удалось сбить 16 целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
Так, около 4:00 россияне нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования.
Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов:
По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала ПВО: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.
В результате противовоздушного боя украинские военные уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".
К тому же, было зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.
Из-за ночной российской ракетной атаки в ряде городов раздались взрывы.
Больше о ночной ракетной атаке читайте в материале.
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