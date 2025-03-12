Росія вночі запустила три "Іскандери" й більше 130 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 12 березня російські терористи атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" й більше ніж 130-ма безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed й дронами-імітаторами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу ворог застосував:
До відбиття атаки були залучені:
Станом на 09:30 підтверджено збиття 98 ударних дронів та безпілотників інших типів у межах Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської, Київської та низки інших областей. Також 20 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Через ворожу атаку постраждали Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська та Київська області.
Від початку повномасштабної війни терористи вдаються до регулярних обстрілів інфраструктури України. Також ворог майже кожної ночі запускає дрони, що створює загрозу для цивільних. У ніч на 11 березня Росія атакувала Україну "Іскандером" й 126-ма дронами. Внаслідок чого постраждали Донецька, Одеська, Харківська, Сумська та Київська області.
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