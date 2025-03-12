Росія вночі запустила три "Іскандери" й більше 130 дронів: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни терористи вдаються до регулярних обстрілів інфраструктури України. Також ворог майже кожної ночі запускає дрони, що створює загрозу для цивільних. У ніч на 11 березня Росія атакувала Україну "Іскандером" й 126-ма дронами. Внаслідок чого постраждали Донецька, Одеська, Харківська, Сумська та Київська області.

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