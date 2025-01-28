Росія вночі запустила сотню дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 28 січня Російська Федерація (РФ) запустила проти України сотню безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 65 з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Дрони запускались із напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованого кримського Чауда.
До відбиття атаки залучались:
Станом на 09:30:
Внаслідок атаки дронів є пошкодження будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об'єктів, багатоквартирних й приватних будинків, а також автотранспорту.
Наразі спеціальні служби ліквідовують наслідки атаки у низці областей.
Майже кожної ночі російські терористи вдаються до атаки на Україні безпілотниками, а також ракетами, що створює загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 27 січня ворог запустив 104 безпілотних літальних апаратів й дронів імітаторів. Тоді ж ППО знищила 57 з них. Під час обстрілу постраждали низка українських областей, але обійшлось без жертв.
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