Росія вночі запустила шість ракет та майже 90 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 28 травня Російська Федерація (РФ) запустила проти України шість ракет та 88 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). "Прильоти" зафіксовані у восьми локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу ворог запустив:
До відбиття повітряного нападу були залучені:
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 71 дрона типу Shahed на сході, півночі та півдні країни, серед яких 37 були локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.
Загалом зафіксовано влучання у 8 локаціях.
Від початку повномасштабної війни РФ регулярно обстрілює Україну ракетами, дронами, артилерією та керованими авіаційними бомбами (КАБ). Найбільше від атак страждають прифронтові населені пункти та області, втім, ворог часто вдається й до масованих атак по усій території країни. Наприклад, запуски дронів фіксуються фактично щоночі. У ніч на 27 травня противник атакував Україну 60-ма дронами.
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