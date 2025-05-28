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Россия ночью запустила шесть ракет и почти 90 дронов: как отработала ПВО

Среда 28 мая 2025 09:25
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Россия ночью запустила шесть ракет и почти 90 дронов: как отработала ПВО Иллюстративное фото: Россия ночью запустила шесть ракет и почти 90 дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 28 мая Российская Федерация (РФ) запустила против Украины шесть ракет и 88 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). "Прилеты" зафиксированы в восьми локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела враг запустил:

  • 5 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и управляемую авиационную ракету Х-59/69 из Курской и Воронежской областей России, а также временно оккупированного Крыма;
  • 88 дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов с направлений российских городов Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушного нападения были привлечены:

  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 71 дрона типа Shahed на востоке, севере и юге страны, среди которых 37 были локально потеряны или подавлены РЭБ.

Всего зафиксировано попадание в 8 локациях.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны РФ регулярно обстреливает Украину ракетами, дронами, артиллерией и управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Больше всего от атак страдают прифронтовые населенные пункты и области, впрочем, враг часто прибегает и к массированным атакам по всей территории страны. Например, запуски дронов фиксируются фактически каждую ночь. В ночь на 27 мая противник атаковал Украину 60-ю дронами.

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