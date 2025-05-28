Россия ночью запустила шесть ракет и почти 90 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 28 мая Российская Федерация (РФ) запустила против Украины шесть ракет и 88 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). "Прилеты" зафиксированы в восьми локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 71 дрона типа Shahed на востоке, севере и юге страны, среди которых 37 были локально потеряны или подавлены РЭБ.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны РФ регулярно обстреливает Украину ракетами, дронами, артиллерией и управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Больше всего от атак страдают прифронтовые населенные пункты и области, впрочем, враг часто прибегает и к массированным атакам по всей территории страны. Например, запуски дронов фиксируются фактически каждую ночь. В ночь на 27 мая противник атаковал Украину 60-ю дронами.

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