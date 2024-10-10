Румунія розширила список товарів з України, для імпорту яких потрібна ліцензія

Румунія розширила список товарів з України, імпорт яких тепер вимагає ліцензії. Це рішення ухвалено урядом країни у відповідь на скарги румунських фермерів про демпінгові ціни на українську продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Як зазначив міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу, місцеві виробники птиці стикаються з серйозними проблемами через імпорт яєць і м'яса птиці з України.

Ці продукти продаються за цінами, значно нижчими за собівартість румунського виробництва. У результаті, уряд вирішив додати яйця та м'ясо птиці до переліку товарів, які можна імпортувати лише за наявності ліцензії.

Міністр пояснив, що захист румунського виробництва - це пріоритет. Він також підкреслив, що повної заборони на імпорт українських яєць і м'яса немає. Ліцензії видаватимуть румунським переробникам, якщо в країні виникне дефіцит цих продуктів.

Раніше в жовтні 2023 року Румунія вже запровадила ліцензування на ввезення зерна та олійних культур з України та Молдови після того, як Єврокомісія відмовилася продовжувати заборону на імпорт українського зерна в сусідні країни ЄС.