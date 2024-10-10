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Румунія розширила список товарів з України, для імпорту яких потрібна ліцензія

Четвер 10 жовтня 2024 11:37
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Румунія розширила список товарів з України, для імпорту яких потрібна ліцензія Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Румунія розширила список товарів з України, імпорт яких тепер вимагає ліцензії. Це рішення ухвалено урядом країни у відповідь на скарги румунських фермерів про демпінгові ціни на українську продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Як зазначив міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу, місцеві виробники птиці стикаються з серйозними проблемами через імпорт яєць і м'яса птиці з України.

Ці продукти продаються за цінами, значно нижчими за собівартість румунського виробництва. У результаті, уряд вирішив додати яйця та м'ясо птиці до переліку товарів, які можна імпортувати лише за наявності ліцензії.

Міністр пояснив, що захист румунського виробництва - це пріоритет. Він також підкреслив, що повної заборони на імпорт українських яєць і м'яса немає. Ліцензії видаватимуть румунським переробникам, якщо в країні виникне дефіцит цих продуктів.

Раніше в жовтні 2023 року Румунія вже запровадила ліцензування на ввезення зерна та олійних культур з України та Молдови після того, як Єврокомісія відмовилася продовжувати заборону на імпорт українського зерна в сусідні країни ЄС.

Імпорт українського зерна

Минулого року Європейський Союз дозволив п'яти країнам заборонити імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на свої внутрішні ринки, при цьому зберігши можливість транзиту.

Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина наполягали на продовженні цієї заборони на ввезення українського зерна.

Однак Болгарія ухвалила несподіване рішення, підтримавши пропозицію відмовитись від продовження заборони на імпорт української продукції.

Тим не менш, у серпні Болгарія звернулася до Європейської комісії із проханням захистити своїх виробників від надмірного імпорту яєць із України.

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