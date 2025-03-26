Росія вночі запустила майже 120 безпілотників: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно атакує критичну та цивільну інфраструктуру України. Для обстрілів застосовуються ракети різних типів, безпілотники, артилерія та керовані авіаційні бомби (КАБи). До нічних атак дронами ворог вдається кожного дня. Наприклад, у ніч на 25 березня терористи запустили 139 безпілотників. Тоді ж ППО збила 78 БпЛА.

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