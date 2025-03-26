Россия ночью запустила почти 120 беспилотников: как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно атакует критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Для обстрелов применяются ракеты различных типов, беспилотники, артиллерия и управляемые авиационные бомбы (КАБы). К ночным атакам дронами враг прибегает каждого дня. Например, в ночь на 25 марта террористы запустили 139 беспилотников. Тогда же ПВО сбила 78 БпЛА.

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