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Россия ночью запустила почти 120 беспилотников: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Россия ночью запустила почти 120 беспилотников (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 26 марта Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 117 беспилотников. Дроны атаковали с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела беспилотники атаковали с направлений российских городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного Крыма.

К отражению атаки были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 56 дронов типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере, востоке и в центре страны. Также 48 дронов были локально потеряны без негативных последствий.

Из-за обстрелов пострадали:

  • Сумская;
  • Днепропетровская;
  • Кировоградская;
  • Черкасская области.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно атакует критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Для обстрелов применяются ракеты различных типов, беспилотники, артиллерия и управляемые авиационные бомбы (КАБы). К ночным атакам дронами враг прибегает каждого дня. Например, в ночь на 25 марта террористы запустили 139 беспилотников. Тогда же ПВО сбила 78 БпЛА.

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