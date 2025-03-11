UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росія вночі запустила "Іскандер" та більше 125 дронів: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: ППО збила вночі 79 дронів та Іскандер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 11 березня Росія запустила проти України балістичну ракету "Іскандер-М" та більше 125 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу країна-терорист запустила: 

  • один "Іскандер-М" із району Таганрога, Росія; 
  • 126 дронів із напрямків російських міст Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. 

До відбиття атаки залучались: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби; 
  • мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8 ранку підтверджено збиття "Іскандер-М" та 79 дронів. Ще 35 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

Внаслідок обстрілу постраждали: 

  • Донецька;
  • Одеська; 
  • Харківська; 
  • Сумська; 
  • Київська області.  

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів України керованими авіаційними бомбами (КАБ), безпілотниками, ракетами різних типів й артилерією. До запуску дронів ворог вдається майже кожної ночі, що створює загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 10 березня, російські терористи запустили проти України 176 дронів. Протиповітряна оборона (ППО) працювала у 15 областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація