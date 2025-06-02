UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росія вночі запустила десятки дронів та ракети: ППО знешкодила більше половини цілей

Ілюстративне фото: Росія вночі запустила десятки дронів та ракети (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 2 червня Російська Федерація (РФ) запустила загалом 84 засоби повітряного нападу, серед яких були й ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу ворог запустив: 

  • 80 ударних дронів типу Shahed й безпілотники-імітатори різних типів із напрямків російських міст Курськ, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ;
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із Воронезької області РФ; 
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К" із Брянської області. 

Основними напрямками удару були: 

  • Харківська; 
  • Чернігівська; 
  • Донецька; 
  • Херсонська області. 

До відбиття повітряного нападу були залучені: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) ти безпілотних систем; 
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

Станом на 08:30, протиповітряна оборона (ППО) України знешкодила 52 засоби повітряного нападу ворога на сході, півдні й півночі. Серед знешкоджених об'єктів: 

  • 15 були збиті вогневим ураження; 
  • 37 - локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ. 

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях", - додають Повітряні сили. 

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до обстрілів України. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) й безпілотні літальні апарати (БпЛА). До атак дронами терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 1 червня ворог випустив рекордні 472 дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніППОРосійська Федерація