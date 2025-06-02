Росія вночі запустила десятки дронів та ракети: ППО знешкодила більше половини цілей

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до обстрілів України. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) й безпілотні літальні апарати (БпЛА). До атак дронами терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 1 червня ворог випустив рекордні 472 дрони.

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