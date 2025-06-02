Россия ночью запустила десятки дронов и ракеты: ПВО обезвредила более половины целей

В ночь на 2 июня Российская Федерация (РФ) запустила всего 84 средства воздушного нападения, среди которых были и ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время обстрела враг запустил:
Основными направлениями удара были:
К отражению воздушного нападения были привлечены:
По состоянию на 08:30, противовоздушная оборона (ПВО) Украины обезвредила 52 средства воздушного нападения врага на востоке, юге и севере. Среди обезвреженных объектов:
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях", - добавляют Воздушные силы.
С начала полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к обстрелам Украины. Для атак враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 1 июня враг выпустил рекордные 472 дрона.
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