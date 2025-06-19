Росія вночі запустила більше сотні дронів з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно вдається до обстрілів території України. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для цивільних. Для обстрілів росіяни застосовують ракети різних типів, керовані авіаційні бомби (КАБи), безпілотники й артилерію. До атак дронами терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 18 червня було випущено по Україні 58 дронів з різних напрямків.

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