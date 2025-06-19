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Россия ночью запустила более сотни дронов с пяти направлений: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Россия ночью запустила более сотни дронов с пяти направлений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 19 июня Российская Федерация (РФ) запустила против Украины более сотни беспилотных летательных аппаратов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось обезвредить 88 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В целом террористы запустили 104 дрона типа Shahed и беспилотников-имитаторов с направлений:

  • российских городов Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск;
  • временно оккупированного крымского Чауда.

К отражению атаки были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:30 подтверждено обезвреживание 88 дронов на севере, востоке, юге и в центре страны, среди которых:

  • 40 дронов были сбиты огневыми средствами поражения;
  • 48 - локально потеряны или подавлены РЭБ.
  • Зафиксированы попадания в шести локациях.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Для обстрелов россияне применяют ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (УАБы), беспилотники и артиллерию. К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 18 июня было выпущено по Украине 58 дронов с разных направлений.

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