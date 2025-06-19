Россия ночью запустила более сотни дронов с пяти направлений: как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Для обстрелов россияне применяют ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (УАБы), беспилотники и артиллерию. К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 18 июня было выпущено по Украине 58 дронов с разных направлений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.