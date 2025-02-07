Россия ночью запустила более сотни дронов по Украине: как отработала ПВО

В ночь на 7 февраля Россия применила против Украины более сотни дронов. Силы ПВО работали в 13 областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В ночь на 7 февраля 2025 года, с 19:00 6 февраля, противник атаковал Украину 112-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Они были запущены с направлений:

Курск;

Орел;

Миллерово;

Брянск;

Шаталово.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - сказано в сообщении.

По состоянию на 09:00 пятницы, 7 февраля, подтверждено сбитие 81-го ударного дрона типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Также 31 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян, без негативных последствий. Однако в результате вражеской атаки пострадали Сумская, Киевская и Хмельницкая области.