Россия ночью запустила более сотни дронов по Украине: как отработала ПВО
В ночь на 7 февраля Россия применила против Украины более сотни дронов. Силы ПВО работали в 13 областях страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
В ночь на 7 февраля 2025 года, с 19:00 6 февраля, противник атаковал Украину 112-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Они были запущены с направлений:
- Курск;
- Орел;
- Миллерово;
- Брянск;
- Шаталово.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - сказано в сообщении.
По состоянию на 09:00 пятницы, 7 февраля, подтверждено сбитие 81-го ударного дрона типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Также 31 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян, без негативных последствий. Однако в результате вражеской атаки пострадали Сумская, Киевская и Хмельницкая области.
Ночная атака дронов
Прошлой ночью российская армия снова атаковала Украину дронами. Уже появились фото последствий атаки на Киевскую область.
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