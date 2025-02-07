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У Київській області сталася пожежа через нічну атаку: фото наслідків

Київська область, П'ятниця 07 лютого 2025 09:14
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У Київській області сталася пожежа через нічну атаку: фото наслідків Фото: у Київській області є пошкодження через атаку дронів (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни атакували дронами Київську область в ніч на 7 лютого. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області та Київську ОВА.

Як зазначає місцева влада, повітряна тривога у Київській області оголошувалася декілька разів та тривала майже всю ніч. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

У поліції повідомили, що окупанти завдали ударів по території Київської області ворожими безпілотниками. Відомо, що в Броварському районі пошкоджено господарське та гаражне приміщення. В гаражі сталася пожежа, яку вогнеборці ліквідували.

Фото: Київську область атакували дрони (t.me/kyivregionpolice)

За попередніми даними, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Нічна атака дронів

В ніч на 7 лютого російські війська вчергове атакували Україну дронами. Окупанти випустили по Україні 112 безпілотників. Сили ППО знищили 81 дрон, ще 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина. Відомо, що ще ввечері 6 лютого у Києві працювала протиповітряна оборона. У столиці обійшлося без наслідків.

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