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Росія вночі запустила більше 70 "Шахедів" та дві ракети: скільки збила ППО

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 11 листопада Російська Федерація (РФ) атакувала Україну 74-ма ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed й дронами невстановленого типу. Зокрема запустила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Цієї ночі ворог запустив: 

  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованих територій Запорізької області; 
  • 74 дрони типу Shahed й безпілотники  невстановленого типу із районів російських Курська, Приморсько-Ахтарську, Орелу й Брянську. 

До відбиття повітряної атаки були залучені  зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття: 

  • двох керованих авіаційних ракет Х-59/69; 
  • 39-ти БпЛА у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській й низці інших областей. 

Зазначається, що 30 ворожих дронів були локаційно втрачені у різних областях України. Ще три дрони вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

Обстріли України 

Додамо, що цієї ночі ворог також відпрацював тактику пусків ракет з імітацією. За словами голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка, наразі Росія вже готова до масованих обстрілів України

Тим часом експерт з авіаційних систем Костянтин Криволап пояснив, чи здатний ворог  виснажити українські сили ППО через постійні масові атаки дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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