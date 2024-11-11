RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Россия ночью запустила более 70 "Шахедов" и две ракеты: сколько сбила ПВО

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 11 ноября Российская Федерация (РФ) атаковала Украину 74-мя ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа Shahed и дронами неустановленного типа. В частности запустила две управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Этой ночью враг запустил: 

  • две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с временно оккупированных территорий Запорожской области; 
  • 74 дрона типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из районов российских Курска, Приморско-Ахтарска, Орла и Брянска. 

К отражению воздушной атаки были привлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие: 

  • двух управляемых авиационных ракет Х-59/69; 
  • 39-ти БпЛА в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской и ряде других областей. 

Отмечается, что 30 вражеских дронов были локально потеряны в разных областях Украины. Еще три дрона вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

Обстрелы Украины

Добавим, что этой ночью враг также отработал тактику пусков ракет с имитацией. По словам главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко, сейчас Россия уже готова к массированным обстрелам Украины

Между тем эксперт по авиационным системам Константин Криволап объяснил, способен ли враг истощить украинские силы ПВО из-за постоянных массовых атак дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в Украине