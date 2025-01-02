Росія вночі запустила більше 70 безпілотників: як відпрацювала ППО

Ворог запускав безпілотники із напрямків російських Брянська, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарську.

До відбиття атаки залучались:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 47 безпілотників у межах Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Чернігівської та низки інших областей. Ще 24 дрони були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Один із запущених дронів досі перебуває у повітряному просторі України.

Обстріли України

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно вдаються до ударів по території України, що створює серйозну загрозу для цивільних. Для атак ворог застосовує керовані авіаційні бомби, ракети, безпілотники та артилерію. У тому ж числі протягом останніх місяців росіяни майже щодня вдаються до нічних обстрілів.

Наприклад, у новорічну ніч росіяни запустили 111 дронів з чотирьох напрямків. Під час відбиття повітряної атаки було знищено 63 безпілотники, й ще 46 - локаційно втрачені.