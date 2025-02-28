Росія вночі запустила більше 200 дронів: як відпрацювала ППО

Безпілотники атакували з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряну атаку відбивали:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 107 дронів у межах Харківської, Київської, Полтавської, Сумської, Чернігівської й низки інших областей.

Зокрема 97 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали:

Харківська область;

Сумська область;

Миколаївська область;

Запоріжжя.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно атакують інфраструктуру України керованими авіаційними бомбами (КАБ), безпілотниками, ракетами різних типів й артилерією. Зокрема дрони ворог запускає майже кожної ночі. Наприклад, у ніч на 27 лютого росіяни атакували Україну 166 ударними дронами типу Shahed й безпілотниками-імітаторами. Сили ППО працювали у 11 областях.