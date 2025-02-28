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Росія вночі запустила більше 200 дронів: як відпрацювала ППО

Фото: Росія вночі запустила більше 200 дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 28 лютого російські терористи запустили проти України 208 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 107 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Безпілотники атакували з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. 

Повітряну атаку відбивали: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби; 
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України. 

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 107 дронів у межах Харківської, Київської, Полтавської, Сумської, Чернігівської й низки інших областей. 

Зокрема 97 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

Внаслідок атаки постраждали: 

  • Харківська область; 
  • Сумська область; 
  • Миколаївська область;
  • Запоріжжя.  

Обстріли України з боку Росії 

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно атакують інфраструктуру України керованими авіаційними бомбами (КАБ), безпілотниками, ракетами різних типів й артилерією. Зокрема дрони ворог запускає майже кожної ночі. Наприклад, у ніч на 27 лютого росіяни атакували Україну 166 ударними дронами типу Shahed й безпілотниками-імітаторами. Сили ППО працювали у 11 областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяППО