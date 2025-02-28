Россия ночью запустила более 200 дронов: как отработала ПВО

Беспилотники атаковали с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

Воздушную атаку отражали:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 107 дронов в пределах Харьковской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и ряда других областей.

В частности 97 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали:

Харьковская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Запорожье.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно атакуют инфраструктуру Украины управляемыми авиационными бомбами (КАБ), беспилотниками, ракетами различных типов и артиллерией. В частности дроны враг запускает почти каждую ночь. Например, в ночь на 27 февраля россияне атаковали Украину 166 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО работали в 11 областях.