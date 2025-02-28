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Россия ночью запустила более 200 дронов: как отработала ПВО

Фото: Россия ночью запустила более 200 дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 28 февраля российские террористы запустили против Украины 208 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 107 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Беспилотники атаковали с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

Воздушную атаку отражали:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 107 дронов в пределах Харьковской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и ряда других областей.

В частности 97 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали:

  • Харьковская область;
  • Сумская область;
  • Николаевская область;
  • Запорожье.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно атакуют инфраструктуру Украины управляемыми авиационными бомбами (КАБ), беспилотниками, ракетами различных типов и артиллерией. В частности дроны враг запускает почти каждую ночь. Например, в ночь на 27 февраля россияне атаковали Украину 166 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО работали в 11 областях.

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