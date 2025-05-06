Росія вночі запустила більше 130 дронів з шести напрямків: як відпрацювала ППО

У ніч на 6 травня російські терористи запустили проти України 136 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та дронів-імітаторів з шести напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу ворог запустив 136 дронів з районів:
До відбиття атаки залучались:
Станом на 10:30 підтверджено збиття 54 дронів типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Ще один БпЛА наразі перебуває у повітрі.
Внаслідок атаки постраждали:
Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно обстрілюють територію України. Під удар також потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. Для атак ворог використовує ракети різних типів, дрони, керовані авіаційні бомби (КАБи) та артилерію.
До атак дронами терористи вдаються щоночі. Під час сьогоднішнього обстрілу постраждали чотири райони Харкова. Також у місті палав місцевий ринок "Барабашово".
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