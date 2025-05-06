Росія вночі запустила більше 130 дронів з шести напрямків: як відпрацювала ППО

Під час обстрілу ворог запустив 136 дронів з районів:

російських міст Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

тимчасово окупованого Приморська Запорізької області.

До відбиття атаки залучались:

авіація;

зенітні ракетні підрозділи;

засоби радіоелектронної боротьби;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10:30 підтверджено збиття 54 дронів типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Ще один БпЛА наразі перебуває у повітрі.

Внаслідок атаки постраждали: