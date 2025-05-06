Россия ночью запустила более 130 дронов с шести направлений: как отработала ПВО

Во время обстрелов враг запустил 136 дронов из районов:

российских городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;

временно оккупированного Приморска Запорожской области.

К отражению атаки привлекались:

авиация;

зенитные ракетные подразделения;

средства радиоэлектронной борьбы;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 54 дронов типа Shahed на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 70 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Еще один БпЛА сейчас находится в воздухе.

В результате атаки пострадали: