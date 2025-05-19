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Росія вночі запустила більше 110 безпілотників: як спрацювала ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі запустила більше 110 безпілотників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 19 травня російські терористи запустили проти України більше 110 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Внаслідок обстрілу постраждали п'ять областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Загалом ворог цієї ночі запустив 112 дронів із напрямків російських міст Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел та Міллерово. 

До відбиття атаки залучались:

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем; 
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

Станом на 09:30 підтверджено знешкодження 76 дронів на сході, півночі й центрі України, серед яких: 

  • 41 були збиті вогневими засобами ураження; 
  • 35 - подавлені РЕБ без негативних наслідків. 

Внаслідок атаки постраждали: 

  • Харківська; 
  • Сумська; 
  • Донецька; 
  • Черкаська; 
  • Кіровоградська області. 

Обстріли України з боку Росії

Росія систематично здійснює обстріли території України, використовуючи різні типи озброєння - від артилерії до ракет, авіаційних бомб і дронів-камікадзе. Обстріли відбуваються як на лінії фронту, так і далеко в тилу.

Часто удари спрямовані по цивільній інфраструктурі - житлових кварталах, енергетичних об’єктах, підприємствах та медичних закладах.

Практика нічних атак дронами стала регулярною. Наприклад, у ніч на 18 травня росіяни запустили 273 безпілотники. Тоді ж ППО знешкодила 216 з них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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