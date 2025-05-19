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Россия ночью запустила более 110 беспилотников: как сработала ПВО

Понедельник 19 мая 2025 09:57
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Россия ночью запустила более 110 беспилотников: как сработала ПВО Иллюстративное фото: Россия ночью запустила более 110 беспилотников (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 19 мая российские террористы запустили против Украины более 110 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов. В результате обстрелов пострадали пять областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В целом враг этой ночью запустил 112 дронов с направлений российских городов Брянск, Курск, Шаталово, Орел и Миллерово.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено обезвреживание 76 дронов на востоке, севере и центре Украины, среди которых:

  • 41 были сбиты огневыми средствами поражения;
  • 35 - подавлены РЭБ без негативных последствий.

В результате атаки пострадали:

  • Харьковская;
  • Сумская;
  • Донецкая;
  • Черкасская;
  • Кировоградская области.

Обстрелы Украины со стороны России

Россия систематически осуществляет обстрелы территории Украины, используя различные типы вооружения - от артиллерии до ракет, авиационных бомб и дронов-камикадзе. Обстрелы происходят как на линии фронта, так и далеко в тылу.

Часто удары направлены по гражданской инфраструктуре - жилым кварталам, энергетическим объектам, предприятиям и медицинским учреждениям.

Практика ночных атак дронами стала регулярной. Например, в ночь на 18 мая россияне запустили 273 беспилотника. Тогда же ПВО обезвредила 216 из них.

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