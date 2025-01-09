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Россия ночью запустила 70 беспилотников: как отработала ПВО

Четверг 09 января 2025 09:26
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Россия ночью запустила 70 беспилотников: как отработала ПВО Иллюстративное фото: ПВО ночью сбила 46 дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 9 января россияне запустили против Украины 70 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и беспилотники-имитаторы. К отражению воздушной атаки привлекалась авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Террористы запускали дроны с направлений российских городов Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

Воздушную атаку отражали:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЕБ);
  • мобильные огневые группы Воздушных сил;
  • Силы обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 46 дронов в пределах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Также 24 дрона-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате падения обломков БпЛА повреждены частные дома в:

  • Харьковской;
  • Сумской;
  • Черкасской областях.

Воздушные атаки против Украины

С начала полномасштабной войны враг регулярно атакует украинскую территорию средствами воздушного нападения, что создает серьезную угрозу для гражданских. В частности, в течение последних месяцев террористы почти ежедневно прибегают к ночным атакам.

Например, в ночь на 8 января, противник атаковал Украину 64-мя ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Тогда же ПВО удалось уничтожить 41 вражеский дрон.

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