Россия ночью запустила 6 ракет и десятки дронов: как ПВО отразила атаку

В ночь на 18 апреля российские террористы запустили против Украины шесть ракет и почти 40 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Атака происходила с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также 10 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 26 воздушных целей, среди которых:

Согласно данным Воздушных сил, во время атаки враг запустил:

Обстрелы Украины со стороны России

Россия ежедневно обстреливает территорию Украины, применяя широкий спектр средств поражения - от артиллерии и реактивных систем залпового огня до авиабомб, крылатых и баллистических ракет. Особенно интенсивными являются атаки на прифронтовые регионы и пограничные зоны.

Кроме этого, российские войска систематически используют ударные дроны, в частности типа "Shahed", которые запускают каждую ночь.

Этой ночью один из вражеских БпЛА попал по частному цеху по производству поясов, в результате чего погиб предприниматель.

В частности террористы ударили ракетой по Харькову в Страстную пятницу. Количество раненых уже превысило 70 человек.

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