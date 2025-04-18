Россия ночью запустила 6 ракет и десятки дронов: как ПВО отразила атаку
В ночь на 18 апреля российские террористы запустили против Украины шесть ракет и почти 40 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Атака происходила с четырех направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Согласно данным Воздушных сил, во время атаки враг запустил:
- 1 баллистическую ракету "Исканедр-М" с территории временно оккупированного Крыма;
- 5 крылатых ракет "Искандер-К" с временно оккупированных территории Запорожской области и Крымского полуострова;
- 37 дронов типа Shahed и дроны-имитаторы других типов из районов российских городов Миллерово и Курск.
К отражению атаки привлекались:
- авиация;
- зенитные ракетные подразделения;
- средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 26 воздушных целей, среди которых:
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 23 ударных дрона.
Также 10 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.
Из-за обстрела пострадали:
- Сумская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Николаевская;
- Киевская области.
Обстрелы Украины со стороны России
Россия ежедневно обстреливает территорию Украины, применяя широкий спектр средств поражения - от артиллерии и реактивных систем залпового огня до авиабомб, крылатых и баллистических ракет. Особенно интенсивными являются атаки на прифронтовые регионы и пограничные зоны.
Кроме этого, российские войска систематически используют ударные дроны, в частности типа "Shahed", которые запускают каждую ночь.
Этой ночью один из вражеских БпЛА попал по частному цеху по производству поясов, в результате чего погиб предприниматель.
В частности террористы ударили ракетой по Харькову в Страстную пятницу. Количество раненых уже превысило 70 человек.
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