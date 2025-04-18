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Россия ночью запустила 6 ракет и десятки дронов: как ПВО отразила атаку

Пятница 18 апреля 2025 10:00
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Россия ночью запустила 6 ракет и десятки дронов: как ПВО отразила атаку Иллюстративное фото: Россия ночью запустила 6 ракет и десятки дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 18 апреля российские террористы запустили против Украины шесть ракет и почти 40 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Атака происходила с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно данным Воздушных сил, во время атаки враг запустил:

  • 1 баллистическую ракету "Исканедр-М" с территории временно оккупированного Крыма;
  • 5 крылатых ракет "Искандер-К" с временно оккупированных территории Запорожской области и Крымского полуострова;
  • 37 дронов типа Shahed и дроны-имитаторы других типов из районов российских городов Миллерово и Курск.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные подразделения;
  • средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 26 воздушных целей, среди которых:

  • 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 23 ударных дрона.

Также 10 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

Из-за обстрела пострадали:

  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Днепропетровская;
  • Николаевская;
  • Киевская области.

Обстрелы Украины со стороны России

Россия ежедневно обстреливает территорию Украины, применяя широкий спектр средств поражения - от артиллерии и реактивных систем залпового огня до авиабомб, крылатых и баллистических ракет. Особенно интенсивными являются атаки на прифронтовые регионы и пограничные зоны.

Кроме этого, российские войска систематически используют ударные дроны, в частности типа "Shahed", которые запускают каждую ночь.

Этой ночью один из вражеских БпЛА попал по частному цеху по производству поясов, в результате чего погиб предприниматель.

В частности террористы ударили ракетой по Харькову в Страстную пятницу. Количество раненых уже превысило 70 человек.

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