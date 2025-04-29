Росія вночі запускала дрони з шести напрямків: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Російська Федерація (РФ) від початку повномасштабного вторгнення систематично обстрілює Україну, у тому ж числі й цивільну інфраструктуру. Під ударами опиняються житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти енергетики й не тільки. Особливо інтенсивними є нічні атаки, під час яких ворог часто запускає десятки ударних безпілотників типу Shahed.

Окупанти застосовують широкий арсенал озброєння, включно з ракетами різних типів, керованими авіаційними бомбами (КАБ), артилерією та дронами.

У ніч на 28 квітня терористи запустили проти України 166 дронів. Тоді ж ППО вдалось знищити 30 БпЛА. Ще 74 були локаційно втрачені.

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