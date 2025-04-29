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Росія вночі запускала дрони з шести напрямків: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі запускала дрони з шести напрямків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 29 квітня російські терористи запустили проти України сотню ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) з шести напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Дрона були запущені із районів: 

  • російських міст Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ; 
  • тимчасово окупованого Чауда.  

До відбиття атаки залучались: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні підрозділи; 
  • засоби радіоелектронної боротьби; 
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

Станом на 08:30 підтверджено збиття 37 дронів типу Shahed, а також безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 37 БпЛА були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

Внаслідок атаки ворога постраждали: 

  • Харківська; 
  • Донецька; 
  • Дніпропетровська; 
  • Київська області. 

Обстріли України з боку Росії

Російська Федерація (РФ) від початку повномасштабного вторгнення систематично обстрілює Україну, у тому ж числі й цивільну інфраструктуру. Під ударами опиняються житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти енергетики й не тільки. Особливо інтенсивними є нічні атаки, під час яких ворог часто запускає десятки ударних безпілотників типу Shahed.

Окупанти застосовують широкий арсенал озброєння, включно з ракетами різних типів, керованими авіаційними бомбами (КАБ), артилерією та дронами.

У ніч на 28 квітня терористи запустили проти України 166 дронів. Тоді ж ППО вдалось знищити 30 БпЛА. Ще 74 були локаційно втрачені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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